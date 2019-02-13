من القاهرة للإسكندرية.. مأمورية رسمية لإعادة الطفل "سمير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

نجحت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، في إعادة طفل تائه لأهليته بالقاهرة عقب العثور عليه بالإسكندرية، بعدما عثرت الخدمات الأمنية المعينة، لملاحظة الحالة بمنطقة المنتزه من العثور على طفل تائه يبلغ من العمر 9 سنوات.

وبينت المعاينة أن الطفل يدعى "سمير م"، طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشيخ صالح الابتدائية بالسيدة زينب حيث أفاد أنه متغيب عن أهليته وحضر إلى الإسكندرية صحبة صديق له وذلك باستقلال قطار من القاهرة.

قدمت أجهزة الأمن الرعاية اللازمة للطفل المذكور، وتم إخطار مديرية أمن القاهرة فتمكن قسم شرطة السيدة زينب من التوصل إلى أهلية الطفل من خلال بياناته المسجلة بالمدرسة الخاصة به.

واستدعى المقدم أحمد قدري رئيس المباحث، والد الطفل ويُدعى "مصطفى س"، ومقيم بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب، ثم وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، مأمور أمنية من القاهرة إلى مديرية أمن الإسكندرية، لاستلام الطفل من نقطة شرطة سيدى بشر التابعة لقسم شرطة المنتزه وتسليمه لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تسليم الطفل لوالده وتعهد بحسن رعايته.