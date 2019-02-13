19 جنيهًا لكيلو الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و19 جنيهًا، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما ورد على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2.25 و6.4 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و 8 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.