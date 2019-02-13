بابا الفاتيكان لرئيس فنزويلا: هناك تعهدات سابقة لم يتم الوفاء بها

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ)-

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إنه يفضل دائما القيام بجهود الوساطة ، ولكنه أشار إلى أن المحادثات السابقة توقفت بسبب عدم احترام الاتفاقات ، وذلك في خطاب نقلته صحيفة "كوريري ديلا سيرا".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه ردا على طلب مكتوب من مادورو لتوسط الفاتيكان في الأزمة بين الرئيس الفنزويلي ورئيس البرلمان خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ، أكد البابا في الخطاب المؤرخ يوم 7 شباط/فبراير أنه لا يؤيد إجراء مجرد "أي نوع من الحوار" ،وفقا لصحيفة كوريري.

ونقلت كوريري عن الخطاب أن ما يؤيده البابا فرنسيس هو الحوار الذي "تغلِّب فيه الأطراف المختلفة المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى ، وتعمل من أجل الوحدة والسلام".

وأشار البابا فرنسيس إلى جهود سابقة من جانب الفاتيكان ، بناء على طلب من السلطات الفنزويلية . وقال :"للأسف ،توقفت جميعا لأن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات لم يتم اتباعه بعمل ملموس لتنفيذ الاتفاقات".

وكان وفد برلماني أرسله جوايدو قد التقى إدجار بينا بارا ،المسؤول البارز في وزارة خارجية الفاتيكان، في وقت سابق هذا الأسبوع في روما .

وتعهد بينا بارا بدعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ، وأعرب عن "الاستعداد لبذل كل جهد لنشهد انتخابات حرة في فنزويلا هذا العام" ،وفقا لما قاله رودريجو ديامانتي ،المسؤول عن المساعدة الإنسانية من أوروبا والعضو في الوفد البرلماني، للصحفيين.