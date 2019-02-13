وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان الوضع في في فنزويلا

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ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الوضع في فنزويلا.
وحذر لافروف الولايات المتحدة من أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، وفقًا لوكالة انباء سبوتنيك.
تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك باستخدام القوة ، التي تهدد واشنطن انتهاكا للقوانين الدولية".
وقال جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب المباحثات: "عند مناقشة القضايا الملحة للسياسة الخارجية، حذر لافروف من أي
كما عبر لافروف عن استعداد الجانب الروسي "لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا في سياق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان
وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
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