الصين تبدأ تشغيل أول ميناء في العالم يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصال

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أعلنت الصين اليوم الأربعاء، بدء تشغيل ميناء (تشينغداو) الواقع في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد بشبكة اتصالات الجيل الخامس، ليصبح أول ميناء في العالم يعمل بهذه التقنية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت نائبة المدير التنفيذي لشركة "تشاينداو نيو تشيانوان المحدودة لموانئ الحاويات" يانغ جيه مين - في تصريح اليوم - إن ميناء تشينغداو نجح في إنهاء أعمال تحميل وتفريغ الحاويات
وأضافت مين أن الميناء الذكي يتطلب اتصالا قويا مع وقت استجابة قصير ونطاق ترددي كبير وموثوقية عالية، حيث تلبي تقنية الجيل الخامس هذه الشروط، مشيرة إلى أن الاتصالات بالألياف الضوئية تتمتع بخصائص تجعل تكلفتها مرتفعة في البناء والصيانة والتشغيل، ما يجعل مزايا تقنية الجيل الخامس أكثر ملاءمة.
وتساعد شبكة الجيل الخامس على حل مشاكل التكلفة العالية والاحتمال الكبير للخطأ الناجم عن الطرق التقليدية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء، فضلا عن إمكانية التحكم عن بعد في المعدات دون قيود جغرافية.
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