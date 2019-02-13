الصين تبدأ تشغيل أول ميناء في العالم يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصال

نائبة المدير التنفيذي لشركة "تشاينداو نيو تشيانوان

وكالات :

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، بدء تشغيل ميناء (تشينغداو) الواقع في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد بشبكة اتصالات الجيل الخامس، ليصبح أول ميناء في العالم يعمل بهذه التقنية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت نائبة المدير التنفيذي لشركة "تشاينداو نيو تشيانوان المحدودة لموانئ الحاويات" يانغ جيه مين - في تصريح اليوم - إن ميناء تشينغداو نجح في إنهاء أعمال تحميل وتفريغ الحاويات

باستخدام رافعة جسرية للتحكم عن بعد تعمل على شبكة الجيل الخامس، ما يجعلها أول رافعة جسرية في العالم تطبق هذه التقنية في التشغيل الفعلي، بدلا من الإرسال عبر الألياف الضوئية بحيث يمكن مراقبة عملية التشغيل من خلال الإرسال اللاسلكي المستند إلى تقنية الجيل الخامس.وأضافت مين أن الميناء الذكي يتطلب اتصالا قويا مع وقت استجابة قصير ونطاق ترددي كبير وموثوقية عالية، حيث تلبي تقنية الجيل الخامس هذه الشروط، مشيرة إلى أن الاتصالات بالألياف الضوئية تتمتع بخصائص تجعل تكلفتها مرتفعة في البناء والصيانة والتشغيل، ما يجعل مزايا تقنية الجيل الخامس أكثر ملاءمة.وتساعد شبكة الجيل الخامس على حل مشاكل التكلفة العالية والاحتمال الكبير للخطأ الناجم عن الطرق التقليدية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء، فضلا عن إمكانية التحكم عن بعد في المعدات دون قيود جغرافية.