الرئيس الفلبيني يقترح تغيير اسم بلاده

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي وكالات : اقترح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إعادة تسمية الفلبين باسم "مهارليكا"، وهي كلمة تعني طبقة المحاربين، لتكريم ماضي ما قبل الاستعمار في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الشرق الأوسط.

وأعاد دوتيرتي الفكرة التي دعا إليها فرديناند ماركوس رئيس الفلبين السابق الذي نفذ الأحكام العرفية لإبقاء نفسه في السلطة لمدة عقدين وفق ما نقلته صحيفة نيكاي اليابانية.

واستخدم ماركوس هذا الاسم بمعنى النبلاء، لكن المؤرخين يقولون إن مهارليكا يشير إلى الطبقة المحاربة التي خدمت العشائر الحاكمة خلال أوقات ما قبل الإسبانيين.



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