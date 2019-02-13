كوريا الشمالية تنتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية

وكالات :

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بارك هان-كي إلى وحدات عسكرية بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في

كوريا الشمالية، اليوم، إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع مناخ السلام والحوار في شبه الجزيرة الكورية.



وجددت الصحيفة انتقاداتها بشأن زيادة ميزانية الدفاع التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية مؤخرا وخطتها

لإدخال طائرات الشبح من الولايات المتحدة ، واصفة ذلك بأنه "أعمال عسكرية خطيرة".



وأضافت الصحيفة أن مثل هذا السلوك للجيش الكوري الجنوبي لا يتناسب مع إعلان بانمونجوم وإعلان بيونج يانج والاتفاق العسكري بين الكوريتين.



وذكرت أنه ينبغي عدم التسامح إطلاقا مع الاستفزازات العسكرية التي يمكن أن تشكل تحديات للحوار والسلام.