كوريا الشمالية تنتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بارك هان-كي إلى وحدات عسكرية بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كوريا الشمالية، اليوم، إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع مناخ السلام والحوار في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في
وجددت الصحيفة انتقاداتها بشأن زيادة ميزانية الدفاع التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية مؤخرا وخطتها
وأضافت الصحيفة أن مثل هذا السلوك للجيش الكوري الجنوبي لا يتناسب مع إعلان بانمونجوم وإعلان بيونج يانج والاتفاق العسكري بين الكوريتين.
وذكرت أنه ينبغي عدم التسامح إطلاقا مع الاستفزازات العسكرية التي يمكن أن تشكل تحديات للحوار والسلام.
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