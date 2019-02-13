تونس تستعرض خطط تأمين منشآتها السياحية خلال بورصة ميلانو

وكالات :

استعرض وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، روني الطرابلسي، خطط بلاده لتأمين المنشآت والفنادق والمناطق السياحية في تونس، خلال البورصة الدولية للسياحة (ميلانو للسياحة) بإيطاليا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة السياحة التونسية -في بيان اليوم- أن تونس تسعى لمواصلة الجهود لتنويع الأسواق السياحية حيث عرض الطرابلسي - خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته ببورصة ميلانو- ما أنجزته تونس على مستوى تأمين المؤسسات والوحدات السياحية والفندقية إلى جانب النهوض بجودة الخدمات والعناية

بمحيط المناطق السياحية.وكانت تونس تعرضت لعدة ضربات إرهابية خلال السنوات الماضية ما أثر على حركة التدفقات السياحية إليها قبل أن تبدأ في التعافي اعتبارا من العام الماضي.وأوضح البيان أن وزير السياحة التونسي التقى أتيليو فونتانا رئيس مقاطعة لومبرديا، أهم مقاطعة إيطالية من حيث القوة الاقتصادية، لبحث زيادة السياحة الإيطالية إلى تونس وتشغيل خطوط الطيران الإيطالية من مطار ميلانوإلى تونس مباشرة.وأكد الطرابلسي أن بلاده تسعى إلى استعادة السوق الإيطالية من خلال التواصل مع وكالات السفر ومنظمي برامج الرحلات الإيطالية لطمأنة الوفود السياحية وتشجيعهم على زيارة تونس، وتوقع زيادة عدد السياح الإيطاليين بنسبة 37% خلال 2019، ليبلغ عددهم 140 ألف سائح، مع السعي إلى اجتذاب أكثر من 200 ألف سائح عام 2020 في ظل تحسن المؤشرات الأمنية بتونس.يشار إلى أن بورصة ميلانو للسياحة تعد من أبرز المعارض السياحية الدولية، وتحتل مكانة مهمة على خارطة معارض السياحة والسفر الدولية، وتشارك فيها معظم دول العالم وكبرى الشركات السياحية ومؤسسات الطيران والخدمات السياحية العالمية.