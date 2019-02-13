صور.. فيلم تسجيلي عن أهم إنجازات السيسي في تدشين ندوة "مصر المستقبل" بالسعودية

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نظم المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية ندوة عن "مصر المستقبل " برعاية السفير ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية وإشراف الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، المستشار الثقافي المصري ورئيسُ البعثة التعليمية المصرية لدي المملكة العربية السعودية.
التغيير للأفضل، وأن مقولة السيد الرئيس "مصر بتتغير" حقيقة نلمسها في كل مرة نذهب فيها إلى مصر، ففي كل يوم جديد هناك مشروعات جديدة ومشروعات أخرى تكتمل وتنتج.
بدأت الأمسية بفيلم تسجيلي رصد أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومقتطفات من أقواله ومقاطع من أهم خطاباته التي ألقاها في مناسبات مختلفة، وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية نحو
وخلال الأمسية التي قدمها الشاعر والإعلامي المصريالسيد الجزايرلي تطرق الدكتور محمد يوسف بحكم تخصصه في الشريعة الإسلامية إلى تاريخ الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أنها أبعد ما تكون عن صحيح الدين، وأنها تتخذ الدين ستاراً لارتكاب جرائمها ضد الوطن والإنسانية، كما ألقى الضوء على تاريخ العلاقات المصرية السعودية
وعقبه فتُح باب الأسئلة والمداخلات من قبل الحضور، في حوار وطني متميز أتاح للحضور فرصة التعرف على كثير من المعلومات المتخصصة، حيث امتدت الأمسية لنحو ثلاث ساعات حافلة بالمشاعر الوطنية التي تعكس الارتباط العميق بين أبناء الجالية المصرية في السعودية ووطنهم الثاني مصر.
حضر الأمسية السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد القنصل المصري بالرياض، واللواء أركان حرب إيهاب الشيخ ملحق الدفاع المصري لدى المملكة العربية السعودية ، والمستشار أشرف سليمان المستشار بسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية لدى المملكة العربية السعودية. الدكتور محمد يوسف حفني أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وحضرها عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالرياض.
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