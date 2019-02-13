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القوات الماليزية: مستعدون لمراقبة الحدود مع تايلاند

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القوات الماليزية: مستعدون لمراقبة الحدود مع تايلاندالجيش الماليزي
وكالات :

يستعد الجيش الماليزي لتعديل الاستراتيجية وعملية المراقبة في بوابة الحدود بين ماليزيا وتايلاند بعد فتحها طوال 24 ساعة خلال فترة التجربة لمدة 3 أشهر ابتداء من أول أبريل القادم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن قائد فرقة المشاة 2 اللواء

مرزوكي محمد قوله إن مراقبة الحدود تجرى طوال فترة 24 ساعة ، ولكن يجب تقييم عملية الرقابة بناء على أشكال ونمط التهديدات بعد فتح بوابة الحدود 24 ساعة.
وأضاف : " معظم القضايا في الحدود

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تتمثل في تهريب السلع والسلع الخاضعة للرقابة والمحظورة والاتجار بالبشر. ولا يوجد أي مشكلة لدينا لتحسين الرقابة لأن التحديات تبقى كما هي".
وتتولى فرقة المشاة 2 مسؤولية عن الأمن والسلامة في ولاية برليس وقدح وبينانغ وترنغانو وكلنتان.
وأوضح أن تمركز الأفراد وفقا للمتطلبات الحالية تشمل استخدام أحدث المعدات مثل الطائرة بدون الطيار للمساعدة في مراقبة المناطق الاستراتيجية والصعبة .
 

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