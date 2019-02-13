القوات الماليزية: مستعدون لمراقبة الحدود مع تايلاند

يستعد الجيش الماليزي لتعديل الاستراتيجية وعملية المراقبة في بوابة الحدود بين ماليزيا وتايلاند بعد فتحها طوال 24 ساعة خلال فترة التجربة لمدة 3 أشهر ابتداء من أول أبريل القادم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن قائد فرقة المشاة 2 اللواء
وأضاف : " معظم القضايا في الحدود
وتتولى فرقة المشاة 2 مسؤولية عن الأمن والسلامة في ولاية برليس وقدح وبينانغ وترنغانو وكلنتان.
وأوضح أن تمركز الأفراد وفقا للمتطلبات الحالية تشمل استخدام أحدث المعدات مثل الطائرة بدون الطيار للمساعدة في مراقبة المناطق الاستراتيجية والصعبة .
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