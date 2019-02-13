باريس تأمل بنتائج إيجابية لقمة أستانا غدا بشأن التسوية السورية

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قال السفير الفرنسي لدى روسيا سيلفي برمان إن بلاده تتوقع أن تفضي قمة أستانا التي ستعقد غدا الخميس في سوتشي ويشارك فيها رؤساء روسيا وإيران وتركيا إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتسويةالسورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف السفير الفرنسي اليوم الاربعاء : "رئيسنا إيمانويل ماكرون قد شارك في اجتماع مع الرؤساء الثلاثة في إسطنبول أواخر
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