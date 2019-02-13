باريس تأمل بنتائج إيجابية لقمة أستانا غدا بشأن التسوية السورية

السفير الفرنسي لدى روسيا سيلفي برمان

وكالات :

قال السفير الفرنسي لدى روسيا سيلفي برمان إن بلاده تتوقع أن تفضي قمة أستانا التي ستعقد غدا الخميس في سوتشي ويشارك فيها رؤساء روسيا وإيران وتركيا إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتسوية

السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف السفير الفرنسي اليوم الاربعاء : "رئيسنا إيمانويل ماكرون قد شارك في اجتماع مع الرؤساء الثلاثة في إسطنبول أواخر

أكتوبر الماضي، ونتوقع إحراز تقدم على أساس بيان قمة إسطنبول الذي يدعم التسوية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)".معربا عن أمله بأن يتم تشكيل لجنة دستورية سورية في نهاية المطاف؛ لتمهيد الطريق أمام التسوية السياسية للأزمة في البلاد.