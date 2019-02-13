مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

قوات الأمن الهندية

وكالات :

قتل مسلحان، إثر اندلاع اشتباكات اليوم الأربعاء مع قوات الأمن الهندية في منطقة (جوبالبورا) بمقاطعة (بودجام) في الشطر الهندي من إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.وذكرت المصادر أنه تم العثور على أسلحة وذخيرة في موقع الاشتباكات، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستاني باسم (آزاد جامو وكشمير).