كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: قتلى وجرحى من الميليشيا في كمين لقبائل الحشاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل وأصيب عناصر من ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بنيران مقاتلي القبائل في مديرية الحشاء جنوب غرب الضالع.

وقالت مصادر محلية لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الأربعاء: إن "عناصر الميليشيا سقطوا في كمين محكم لمقاتلي قبائل الحشا في قرية المكلة عزلة الأحذوف".

وبحسب المصادر، فإن الكمين استهدف عربات تستقلها عناصر من الميليشيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معلوم وتدمير عربتين.