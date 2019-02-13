كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الحوثي تعلن مصرع أحد قادتها العسكريين فى جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ميليشيات الحوثى الانقلابية مصرع أحد قادتها العسكريين الكبار فى جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء فى ظل غموض شديد يكتنف ظروف مقتله.

وذكرت قناة العربية الإخبارية الليلة عن وسائل إعلام حوثية أنه تم تشييع جثمان رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة لهم، العميد محمد عبدالله المترب بحضور عدد من القيادات الحوثية.

ورجحت مصادر، أن تكون قد تم تصفية القيادى الحوثى فى إطار الصراعات القائمة بين الأجنحة الحوثية، وشككت برواية الحوثيين التى تفيد بمقتله فى جبهة نهم، نظرا لتوقف المعارك العسكرية الدائرة بين قوات الشرعية اليمنية والميليشيات الحوثية هناك منذ فترة.