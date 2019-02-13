كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعارضة الفنزويلية تجتمع مع مسؤولين صينيين بواشنطن العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أعضاء في لجنة خاصة أنشأها زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي أعلن نفسه الرئيس المؤقت لفنزويلا، خوان جوايدو، لقاءات مع ممثلي الحكومة الصينية لمناقشة التعاون، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم، نقلًا عن مصادر.

ووفقًا لصحيفة ناشيونال الفنزويلية، عقدت الاجتماعات في واشنطن العاصمة، في إطار وساطة كارلوس فيكيو، مبعوث جوايدو إلى الولايات المتحدة. ويُقال إن المعارضة الفنزويلية تأمل في مواصلة الاتصالات مع الصين من أجل مناقشة التعاون، بما في ذلك استثمار الصين في صناعة النفط الفنزويلية.

وقال جينج شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في أواخر يناير، إن الصين ستستمر في تطوير تعاونها مع فنزويلا في مجالات مختلفة، وتدين فرض عقوبات واشنطن على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وعلى وجه الخصوص، أكد المتحدث، أن الولايات المتحدة سوف تتحمل مسؤولية عواقب عقوباتها، التي ستؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة للفنزويليين.