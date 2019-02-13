قبل مباراته القارية..إصابة جديدة بقلعة الرجاء

يفتقد فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، لخدمات لاعبه سند الورفلي في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي ستجمعه بأوتو هو الكونغولي.
وفرضت الإصابة على الورفلي، الغياب عن ثاني مباراة قارية للمجموعة، بعد مواجهة حسنية أكادير الأخيرة، والتي انتهت على إيقاع التعادل هدف في كل مرمى.
هذا وكان الدولي الليبي قد تغيب بالفترة الأخيرة، عن أبرز مباريات النسور الخضر لنفس الداعي، قبل أن تكلفه العودة للمنافسات إصابة ثانية، بعد خوضه لإياب ربع نهائي البطولة العربية، في لقاء النجم الساحلي التونسي.
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