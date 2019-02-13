الفنان لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن

أعلن الفنان لطفي لبيب أنه سيعتزل التمثيل فور انتهائه من تصوير الأعمال المتعاقد عليها، سابقا، بسبب تدهور حالته الصحية.

وفي تصريح لعدد من الصحف، قال لبيب: على الرغم من عشقي للفن، إلا أن حالتي الصحية لا تساعد على تصوير أعمال فنية جديدة، لأن التشخيص يتطلب مجهودا كبيرا، ومواصلة التصوير لساعات طويلة.

وعانى لطفي لبيب، أخيرا، من شائعة الموت، خصوصا بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى أكثر من مرة.