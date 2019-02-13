طقس الأربعاء.. جو بارد مصحوب بكتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نوعا ما خلال الصباح والليل بكل من المرتفعات، والهضاب العليا، مع تكون جليد محليا.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بسحب منخفضة غرب الواجهة المتوسطية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، وغربية بالسهول الداخلية، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و09 درجات بالريف، وبالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول والسواحل الشمالية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية، وما بين 21 و27 درجة بكل من مناطق السايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس داخل الغرب، والشاوية، ودكالة، وعبدة، والشياضمة، وسهول تادلة، والرحامنة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و34 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة والعرائش وما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.