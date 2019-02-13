بئر السبع: اعتقال مريضة بشبهة الاعتداء على ممرض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، في طلب الشرطة، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال مشتبهة تبلغ من العمر 43 عاما، وذلك بشبهة الاعتداء على ممرض.
وجاء في التفاصيل المتوفرة أن ممرضا يعمل في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، تعرض للاعتداء من قبل إحدى المريضات، ووجهت له لكمات في صدره بقوة، ما تسبب له بجروح، واستدعى نقله للعلاج الطبي، وحضرت الشرطة إلى المكان واعتقلت المشتبهة بالاعتداء.
وروى الممرض ما تعرض له، وقال إن مريضة اعتدت عليه، ولكمته بقوة في صدره، وهددته بسبب عدم موافقتها على انتظار دورها.
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