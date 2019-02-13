الاستماع المستمر للموسيقى الصاخبة يهدّد أسماع مليار شخص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت منظّمة الصّحّة العالميّة التابعة للأمم المتحدة إنّ نحو 1.1 مليار شخص في العالم معرّضون لفقدان أسماعهم بسبب إضرارهم بها من خلال استماعهم للموسيقى الصاخبة والأصوات المرتفعة عبر سماعات الهواتف الذكية والمشغّلات الصّوتيّة التي لا تحدّ من المستويات الخطرة من الضوضاء.

وبيّنت المنظّمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أنّ 466 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من تدهور السمع مقارنة بنحو 360 مليونًا في 2010، وإن من المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى المثلين تقريبًا أو نحو 900 مليون أي ما يعادل واحدًا من كل عشرة أشخاص بحلول 2050.

مضيفةً في بيانها الصحفي أنّ التعرّض لأصوات صاخبة ولفترات طويلة من خلال سماعات الهواتف يعرض نصف سكان العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 35 عامًا لفقدان السمع"، وأنّ " أكثر من مليار شاب يواجهون خطر فقدان السمع، وهذا ببساطة بسبب أمر يستمتعون به كثيرًا وهو الاستماع بشكل منتظم للموسيقى عبر سماعات الأذن".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الطبيبة شيلي تشادها، التي تعمل في برنامج الوقاية من الصمم وفقدان السمع في المنظمة، قولها إنّ "ما نقترحه هو خصائص محددة مثل خفض الصوت تلقائيًّا وتحكم الآباء في مستوى الصوت بحيث يكون لديهم الخيار، إذا تجاوز أحد الحد المفروض للصوت، أن يقوم الجهاز تلقائيًّا بخفض الصوت إلى مستوى لا يمكن أن يؤذي آذانهم".

وحثّت المنظمة الشركات المنتجة للهواتف الذكية إلى تطوير برمجيات تتحكم في مستوى الصوت تلقائيًا، عندما يرتفع عن الحد الضار للسمع، للتأكّد وضمان أن تكون الهواتف الذكية وغيرها من المشغلات الصوتية مزودة ببرامج تضمن ألا يستمع الناس لموسيقى صاخبة لفترة طويلة من الوقت.

فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في البيان إنّ "هذا المعيار الجديد سيحمي المستخدمين الصغار لهذه الأجهزة"، مضيفًا أنّ "عليهم أن يدركوا أنهم إذا فقدوا سمعهم، لن يرتد إليهم مرة أخرى".

ويقول خبراء الأمم المتحدة إنه من الممكن بالفعل منع حدوث حوالي نصف حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة والتوجيهات.