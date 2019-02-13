الرابعة مساء: "حوار مباشر" مع رئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف موقع "عرب 48"، في الرابعة من مساء اليوم، الأربعاء، في برنامج "حوار مباشر" الأسبوعي، رئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي.

وستناقش الحلقة أبرز القضايا السياسيّة الراهنة، على رأسها انتخابات الكنيست المقرّرة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وتحدّيات استمرار القائمة المشتركة في شكلها الحالي واحتمالات انقسامها إلى قوائم ثنائيّة، بالإضافة إلى الخطاب السياسي للحركة الإسلامية.

كذلك فسوف تجري الحلقة، قراءة في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة والأوضاع الراهنة فيها.

وبإمكان المتابعين والمتابعات المشاركة في النقاش وطرح الأسئلة عبر صفحة موقع "عرب ٤٨" في موقع فيسبوك.