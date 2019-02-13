شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم محلات تجارية لبيع الفضة بلحج والان مع التفاصيل

التهمت حريق هائلة اليوم الاربعاء متاجر خاصة ببيع الفضة بمحافظة لحج جنوبي البلاد. وقالت سكان أن حريق نشب في محل لبيع الفضة في سوق مدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح اليوم الاربعاء . وذكر السكان أن الاجهزة الامنية ومواطنون تمكنوا ن اخماد الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره في المحلات المجاورة . ولم ترد تفاصيل اسباب الحريق أو حجم الاضرار التي تسببت بها الحريق في المحلات التجارية.

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