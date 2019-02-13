شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية واسعة في دار سعد ضد "البلاطجة" والان مع التفاصيل

شنت القوات الامنية التابعة للواء النقل حملة أمنية واسعة صباح اليوم الاربعاء على منطقة دار سعد ضد ما اسموهم البلاطجة. وقامت السلطات الامنية بنشر عربات عسكرية امنية وقوات من الامن في شوارع المديرية وملاحقة مسلحين خارجين عن القانون. وقال سكان محليون أن القوات ستنتشر في المدينة لتأمنيها ومنع أي مظاهر خارجة عن النظام والقانون . وعبر أبناء مديرية دارس عدن ارتياحهم تجاه ما تقم به القوات الامنية ضد الخارجين عن القانون. وتقوم القوات الامنية بجهود ضد المسلحين الذين ينتشرون في اوقات متفاوتة بالحارات النائية.

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