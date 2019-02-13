شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يناقش خطة انشاء ثلاجة خزن مركزية لحفظ المواد الغذائية والان مع التفاصيل
ضمن الانشطة التنموية التي تقوم بها السلطات المحلية في حضرموت بقيادة المحافظة البحسني فقد ناقش المحافظ مع المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية سامي صالح السعيدي، خطة إنشاء ثلاجة خزن مركزية لحفظ المواد الغذائية والخضار بالمكلا.
وفي اللقاء بحث البحسني مع السعيدي التحضير لإقامة معرض تجاري وتسويقي للمواد الغذائية والمنتجات بمدينة المكلا خلال الفترة القادمة، وذلك خلال لقاء عقد بينهما في المكلا.
وعرض المدير التنفيذي للمؤسسة نشاط فرعي المؤسسة في المكلا وسيئون، في إطار خطتها نحو إنشاء ثلاجة خزن مركزية لحفظ المواد الغذائية والخضار بالمكلا والتحضير لإقامة معرض تجاري وتسويقي للمواد الغذائية والمنتجات بمدينة المكلا خلال الفترة القادمة.
ووجه المحافظ بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها، إلى دانب أهمية إعادة نشاطها فيما يتعلق بإقامة معارض وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين . يشار إلى أن اللقاء جرى بحضور مديرا فرعي المؤسسة بالمكلا وسيئون عمر باحاج ومحمد بن مالك .
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