شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين نحو 33 ألف طفل ضد الحصبة بشبام والان مع التفاصيل

نجحت حملة تحصين الأطفال ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في الوصول إلى 50% من المستشهدفين بمديرية شبام في حضرموت.

وواصلت فرق التحصين المشاركة في الحملة لليوم الرابع على التوالي استهداف الأطفال من سن 6 شهور إلى سن 15 عاماً في مختلف مناطق ومدارس المديرية.

بدوره أكد مدير مكتب شؤون الصحه والسكان بمديرية شبام حضرموت صالح يزيد بن حيدرة، أن نسبة من توصلت إليهم الحملة من إجمالي المستهدفين خلال الأيام الثلاثة الأولى بلغت 50%، لافتاً إلى أنهم تمكنت من تطعيم 32 ألف و754 طفلاً وطفلة. وشدد على أهمية دور كل المشاركين في الحملة والبالغ عددهم 12 مشرفاً و 100 عامل من العاملين الصحيين والمتطوعين.

وأشار إلى أن الحملة تسير حسب الخطة المرسومة من خلال استهداف التجمعات السكانية والمدارس والمناطق، مشدداً على أن هناك رغبة كبيرة نحو استكمال عملية التطعيم وتحقيق المستهدف في مختلف مناطق المديرية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بن حيدرة بتعاون عقال الحارات ومدراء المدارس والآباء والأمهات في مساندة فرق التطعيم وتسهيل مهمتهم لإنجاح الحملة والوصول إلى كافة المستهدفين . ودعا مدير مكتب شؤون الصحه والسكان بمديرية شبام جميع الآباء والأمهات إلى الإسراع في تطعيم أطفالهم خلال الأيام المتبقية من الحمله لحماية أطفالهم من التعرض لذلك المرض الخطير.