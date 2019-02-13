شكرا لقرائتكم خبر عن أبين: استشهاد 3 جنود بانفجار عبوة زرعت في في عربتهم بالمحفد والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة إبين أن عبوة ناسفة زرعت في عربة عسكرية تابعة لقوات الحزام الامني في مدينة المحفد ادى انفجارها الى استشهاد ثلاثة من الجنود. وذكرت المصادر أن مجهولين فجروا عبوة ناسفة اثناء مرور طقم تابع لقوات الحزام الامني في المديرية مما أدى الى استشهاد 3جنود وجرح عدد اخرين. وحدث الانفجار في الطريق العام المؤدي الى مدينة المحفد. ولم ترد تفاصيل حول من يقف وراء زراعة العبوة واستهداف الجنود. وتتعرض قوات الحزام الامني الى كمائن من قبل مسلحين مجهولين غالبيتهم ينتمون الى تنظيم القاعدة.

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