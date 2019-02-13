شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا إيران تعتدي على المباني التراثية في العراق والان مع التفاصيل

كشف مسؤول في محافظة نينوى، عن الاعتداءات التي تنفذها المليشيات على المباني التراثية وآثار الموصل خصوصا في المنطقة القديمة، مستغلة الدمار الذي تعرضت له المدينة جراء المعارك بين القوات العراقية وإرهابيي داعش التي استمرت أكثر من 9 أشهر امتدت ما بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.

وأضاف المسؤول: "هناك عمليات استيلاء وهدم للبيوت التراثية في المدينة القديمة وسط الموصل وتحويلها إلى استثمارات تجارية، إضافة إلى أن دائرة آثار نينوى مشتركة في هذه العمليات عبر منحها موافقات لأصحاب هذه البيوت أو الأشخاص الذين استولوا عليها لإزالتها وتحويلها إلى مشاريع تجارية في وقت يمنع القانون العراقي تغيير المباني التراثية إلى مبان حديثة أو تغيير وظيفتها".

وأشار إلى أن البيوت التراثية في الموصل بدأت تتغير وظائفها من بيوت سكنية إلى ورشات للنجارة أو معامل لصناعة الحلويات والمعجنات أو أسواق تجارية.

وأكد المسؤول الموصلي، لموقع " العين الاخبارية" أن مليشيات الوقف الشيعي ومليشيات عصائب أهل الحق والنجباء وبدر وحزب الله العراق وجند الإمام جميعها تستولي على المواقع والآثار في الموصل، وتنقل ملكية قسم منها إلى الوقف الشيعي، والقسم الآخر يسجل بأسماء قادة هذه المليشيات على أنها ممتلكات خاصة بهم بعد تحويلها إلى مبان تجارية.

ولفت إلى وجود لجنة مكونة من ممثلين عن دائرة آثار نينوى والمحافظة والبلدية وبمجرد موافقة ممثل الآثار على موضوع الإزالة وتغيير الوظيفة، يوافق العضوان الآخران فورا دون التدقيق في الموضوع على جرف هذه البيوت وتغيير معالمها التاريخية.

وطبقا للمعلومات بلغ أعداد البيوت التراثية التي تعرضت للإزالة وتغيير الوظيفة منذ انتهاء عمليات تحرير الموصل وحتى الآن أكثر من ألف بيت، وتقع البيوت التي باعها أصحابها أو هجروها خوفا من المليشيات أو بسبب ضعف حالتهم المعيشية على الطرق والشوارع العامة وعلى ضفاف نهر دجلة، خاصة منطقتي الميدان والشهوان اللتين كانتا الأكثر تضررا من العمليات العسكرية لاحتوائهما على معاقل داعش خلال معارك تحرير المدينة.