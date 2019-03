شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت نتام أقل من 6 ساعات .. إحذر هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journal of the American College of Cardiology) أن النوم لأقل من 6 ساعات كل ليلة من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

حيث وجد الباحثون القائمون على الدراسة أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة الواحدة، يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالي 35% تقريبًا، مقارنة بأولئك الذين ينامون 7-8 ساعات.

كما أن قلة النوم تساهم في رفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتضيقها، وهذا الأمر يحدث بسرعة، أي أن أثر النوم سريع على الاوعية الدموية.

وللعثور على هذه النتائج، استهدف الباحثون ما يقارب الـ 4,000 مشترك، بمعدل عمر 46 دون وجود تاريخ للإصابة بأمراض القلب، وبعد تحليل النتائج، وجد الباحثون أن أولئك الذين ناموا أقل من ست ساعات ارتفع لديهم خطر الإصابة بتصلب الشرايين بحوالي 27%، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34%.