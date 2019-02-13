شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت نتام أقل من 6 ساعات .. إحذر هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
حيث وجد الباحثون القائمون على الدراسة أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة الواحدة، يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالي 35% تقريبًا، مقارنة بأولئك الذين ينامون 7-8 ساعات.
كما أن قلة النوم تساهم في رفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتضيقها، وهذا الأمر يحدث بسرعة، أي أن أثر النوم سريع على الاوعية الدموية.
وللعثور على هذه النتائج، استهدف الباحثون ما يقارب الـ 4,000 مشترك، بمعدل عمر 46 دون وجود تاريخ للإصابة بأمراض القلب، وبعد تحليل النتائج، وجد الباحثون أن أولئك الذين ناموا أقل من ست ساعات ارتفع لديهم خطر الإصابة بتصلب الشرايين بحوالي 27%، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34%.
كانت هذه تفاصيل خبر إذا كنت نتام أقل من 6 ساعات .. إحذر هذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.