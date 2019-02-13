شكرا لقرائتكم خبر عن مهاتير محمد: مستعدون لإنهاء الأزمات مع كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد اليوم الأربعاء إن ماليزيا مستعدة لحل مشكلتها مع كوريا الشمالية، إثر قضية اغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مهاتير قوله ردًا على سؤال الصحفيين حول هل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التى تقام 27 فبراير الجاري في فيتنام، تعتبر تطورًا إيجابيًا لماليزيا لإعادة فتح سفارتها في بيونج يانج.

وفي عام 2017، نجم اغتيال كيم جونج نام في مطار كوالالمبور الدولي الثاني أزمة دبلوماسية بين ماليزيا وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، صرح الدكتور مهاتير أن ماليزيا ستعيد فتح سفارتها في بيونج يانج بالإضافة إلى بناء علاقاتها مجددا مع كوريا الشمالية.