تعليق رسمي مصري على أنباء سحب الجنسية ممن لم يزوروا الاهرامات

علق مصدر مسؤول في وزارة الآثار، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا لوزير الآثار المصري خالد العناني، عن سحب الجنسية المصرية من أي مواطن لم يزر الأهرامات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
وقال المصدر، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن "التصريح لم يصدر من وزير الآثار بأي شكل ولا صحة له مطلقا"، وفقاً لـ"سبوتنك".
وأوضح المصدر، أن "الصورة المتداولة والمنسوبة للوطن حررت باستخدام فوتوشوب لوضع التصريح عليها".
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