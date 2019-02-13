انت الان تتابع إلغاء 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 2500 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة ، الثلاثاء، بسبب عاصفة شتوية تضرب شمال شرق والغرب الأوسط للبلاد.
وذكر موقع "فلايت وير" المعني برص الرحلات الجوية، أنه تم إلغاء ألفين و512 رحلة ، وتأجيل خمسة آلاف و186 رحلة.
وبدأت العاصفة تؤثر على الرحلات الجوية يوم الاثنين عندما تم إلغاء 1142 رحلة وتأجيل 5828 رحلة أخرى.
وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن العاصفة الشتوية القوية ضربت شمال شرق والغرب الأوسط للولايات المتحدة متسببة في تراكم ثلوج كثيفة وهطول أمطار وفيضانات.
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