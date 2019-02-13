أمريكا تلغي أكثر من 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية

ألغت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية، وفقا للعين الإخبارية.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية بأن العاصفة الشتوية القوية ضربت شمال شرق والغرب الأوسط للولايات المتحدة وتسببت في تراكم ثلوج كثيفة وهطول أمطار وفيضانات.

من جانبه ذكر موقع "فلايت وير" المعني برصد الرحلات الجوية أنه تم، أمس الثلاثاء، إلغاء ألفين و512 رحلة وتأجيل 5 آلاف و186 رحلة.

وكان تأثير العاصفة على الرحلات الجوية قد بدأ يوم الإثنين عندما تم إلغاء 1142 رحلة وتأجيل 5828 رحلة أخرى.