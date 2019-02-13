مساعد مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج يلتقي وفدًا سويديًا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا سويديًا برئاسة مدير قسم الشؤون الإنسانية في إدارة شؤون النزاعات والقضايا الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية نيكلاس ويبرغ.

واستمع الوفد لشرح من المهندس البيز عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز لدول وشعوب العالم المحتاجة، خاصة اليمن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في الشؤون الإنسانية والإغاثية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإنسانية بشكل عام، والتطرق لمؤتمر المانحين الإنساني الذي سيعقد في جنيف، إضافة إلى مناقشة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لحالات الطوارئ، وصناديق التمويل القطرية المشتركة.

وأبدى الوفد تقديره للأداء المهني الباهر للمركز وشموليته كافة دول وشعوب العالم المحتاجة دون تمييز.