ولي عهد دبي: نسبق العالم بـ10 أعوام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحدث ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد إلى حضور القمة العالمية للحكومات المقامة بالإمارات أمس بتقنية الهولوجرام.

وقال:»نعمل لتنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد لنسبق مدن العالم بـ10 سنوات، المطلوب تضافر كل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل لتحقيق تلك الرؤية الثاقبة التي لا تعرف سوى المركز الأول».

وأشار إلى نظرة العالم لدبي على أنها مدينة المستقبل، متحدثا عن التحولات التي ستشكل مدن المستقبل، ندرك تلك التحولات والتحديات التي يحملها الغد، لكننا نعمل من الآن للاستفادة من الفرص المستقبلية، وتبني معايير المدن الذكية، ونطلق العنان للأفكار الخلاقة والابتكارات المتميزة.