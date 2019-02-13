اتفاق مصري فلسطيني يسمح لسكان غزة بالعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله أعلنت السلطة الفلسطينية أمس التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة في السعودية للمرة الأولى منذ أربعة أعوام. وأكد وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس أن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.



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