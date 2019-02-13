استقالة مفاجئة لوزيرة كندية تضع حكومة ترودو في مواجهة قضية فساد

اسماء السيد - تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة كندية الثلاثاء، في تحويل ادّعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو.

"الخليج 365": جاءت استقالة جودي ويلسون-رايبولد بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية بإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطًا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "إس إن سي-لافالان" الهندسية.

خيبة أمل

تواجه الشركة، ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد منذ عام 2015، بزعم دفع رشى إلى مسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011، من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم الزعيم معمّر القذافي.

على موقع تويتر، أعلنت ويلسون-رايبولد، التي كانت أول مدّعٍ عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين قبل نقلها إلى منصب آخر في الشهر الماضي، أعلنت عن قرارها مغادرة الحكومة "بمشاعر حزينة".

علّق ترودو أنه "شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل" بعد إعلان الاستقالة. أضاف: "لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقًا لجميع القوانين"، موجّهًا تأنيبًا إلى وزيرة العدل السابقة، لأنها لم تتوجّه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك.

فشل تسوية

وضغطت شركة "لافالان" على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرّض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.

لكنّ صحيفتي "غلوب" و"مايل" نقلتا عن مصدر لم يكشف عنه أن ويلسون-رايبولد رفضت أن تطلب من المدّعين العامين الموافقة على إجراء تسوية مع شركة "لافالن"، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.

ترودو نفى هذه الإدّعاءات، وقال: "لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي أو السابق إلى اتخاذ أي قرار معيّن بهذا الخصوص".

رشى واحتيال

استمرت أحزاب المعارضة بالضغط من أجل الحصول على إيضاحات أكثر. والإثنين فتح مفوض الأخلاقيات المستقل تحقيقًا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو، الذي انتخب عام 2015، بعدما تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل ثمانية أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.

على الرغم من احتدام الجدل حول القضية في كندا، فإن ويلسون-رايبولد رفضت التحدث وتناول القضية، مشيرة إلى قيود متعلقة بالمحافظة على أسرار العمل الحكومي.

وكانت التهم التي وجّهها القضاء الكندي ضد شركة "إس إن سي لافالان" آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعدما حظرها البنك الدولي من التقدم بعروض على مشاريع جديدة حتى عام 2023 بسبب "سوء السلوك" في بنغلادش وكمبوديا.

الشركة متهمة بتقديم 47 مليون دولار كندي (36 مليون دولار) كرشى إلى مسؤولين والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 130 مليون دولار كندي (98 مليون دولار أميركي). فقد أشرفت الشركة على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.

تتعلق الاتهامات بمشروع "النهر الصناعي العظيم" لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت، والذي يعد من أكبر مشاريع الريّ في العالم.

وقالت الشركة إن المسؤولين عن هذه المخالفات قد غادروها منذ زمن، وإن تحميل الإدارة الحالية مسؤولية ما اقترفوه قد يؤذي أعمالها بشكل بالغ.

