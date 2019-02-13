التموين: استمرار تلقى تظلمات المواطنين لإعادة المحذوفين

اليوم الجديد
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن مكاتب التموين تواصل استقبال تظلمات المواطنين بمكاتب التموين فى مختلف المحافظات لإعادة المحذوفين من البطاقات، وضمهم ضمن منظومة دعم السلع التموينية بعد تحديث البيانات الخاطئة أو استكمال بعض البيانات غير المكتملة مثل الرقم القومى أو رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية أو بيانات أحد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.
وأضاف:" لم يتم حذف أى مواطن بشكل عشوائى"، وخلال الفترة الماضية تم إعادة الكثير من المواطنين الى البطاقات بعد تحديث بياناتهم وكتابتها بشكل...
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