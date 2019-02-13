صباغ التقى وفدا برلمانيا أردنيا: لتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية- السورية

أكّد رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​، خلال لقائه وفدًا برلمانيًّا أردنيًّا برئاسة رئيس لجنة الاخوة البرلمانية ​الأردن​ية- السورية عضو مجلس النواب طارق خوري، "ضرورة تفعيل عمل اللجنة وتبادل الخبرات، بما ينعكس على مصلحة الشعبين".

وركّز على أنّ "​سوريا​ ماضية في تعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب الّتي وقفت إلى جانبها"، معربًا عن تقديره للدعوة الموجهة إلى سوريا لحضور مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب الّذي سيُعقد في الأردن الشهر المقبل.

بدوره، لفت خوري إلى أنّ "دعوة مجلس الشعب السوري لحضور المؤتمر، خطوة ونقلة نوعية في تطوّر العلاقات الثنائية".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "الدعوة جاءت بمبادرة من اتحاد البرلمانيين ومن ​مجلس النواب الأردني​، كخطوة إيجابية لكسر العزلة الّتي حاول البعض فرضها على سوريا"، مشدّدًا على أنّ "سوريا بعد النصر الّذي حقّقته، قادرة على أن تستمرّ وتمضي للأمام، وستبقى محور المقاومة والصمود الذي يجمع العرب".