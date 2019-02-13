د. تلغراف: دير الزور ستشهد نهاية حلم داعش

أشارت صحيفة "​الديلي تلغراف​" البريطانية إلى ان ​أبو بكر البغدادي​ زعيم ​تنظيم داعش​ أعلن من منبر مسجد نوري في ​مدينة الموصل​ عن قيام دولة الخلافة في عام 2014، مضيفة أن خطبته أصابت الكثيرين بحالة من الذهول والصدمة، وما لبث أن انضم عشرات آلاف لهذا التنظيم فأضحى عنواناً للإرهاب العالمي. وأردفت أن اليوم ستشهد، ​دير الزور​، القرية الصغيرة في الصحراء السورية نهاية حلم داعش.

ونقلت الصحيفة عن الكولونيل شون راين من التحالف الذي تقود ​الولايات المتحدة​ إن "العدو محاصر تماماً كما أن عناصر التنظيم يتعرضون لهجمات مضادة". وأكد الكولونيل للصحيفة أنه من المبكر جداً القول بأن المعركة قد تنتهي قريباً، إلا أن القادة المحليين يقولون إن المعركة ستنتهي اليوم.

وأشارت إلى أن بعض المئات من مقاتلي تنظيم داعش في قرية باغوز على استعداد للتفاوض مع ​قوات سوريا الديمقراطية​ المدعومة من قوات التحالف لتأمين ممر آمن لهم إلى آخر معاقل التنظيم في سوريا مقابل الإفراج عن معتقلين أجانب لديها.