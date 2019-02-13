ترامب يطالب النائبة الديمقراطية إلهان عمر بالاستقالة

طالب الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، النائبة الديمقراطية ​إلهان عمر​ بالاستقالة من الكونغرس، وذلك بعد تغريدات لها اعتبرها الأميركيون معادية للسامية.

وأضاف "اعتقد أن عمر يجب أن تستقيل من الكونغرس أو بالتأكيد أن تستقيل من لجنة الشؤون الخارجية في ​مجلس النواب​"، مشيرا إلى أن ما قالته عمر متجذر في قلبها.

وكانت عمر قد اعتذرت عن تغريداتها التي قالت فيها إن أعضاء اللوبي ​اليهود​ي يدفعون للمشرعين الأميركيين لدعم ​إسرائيل​، قائلة إنها لم تقصد الإساءة إلى أي شخص، بما في ذلك اليهود الأميركيين. غير أن ترامب قال إن اعتذارها "أعرجا".