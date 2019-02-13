ترامب يطالب النائبة الديمقراطية إلهان عمر بالاستقالة

طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية إلهان عمر بالاستقالة من الكونغرس، وذلك بعد تغريدات لها اعتبرها الأميركيون معادية للسامية.
وأضاف "اعتقد أن عمر يجب أن تستقيل من الكونغرس أو بالتأكيد أن تستقيل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن ما قالته عمر متجذر في قلبها.
وكانت عمر قد اعتذرت عن تغريداتها التي قالت فيها إن أعضاء اللوبي اليهودي يدفعون للمشرعين الأميركيين لدعم إسرائيل، قائلة إنها لم تقصد الإساءة إلى أي شخص، بما في ذلك اليهود الأميركيين. غير أن ترامب قال إن اعتذارها "أعرجا".
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