الجامعة الثقافية بالعالم: ما يسمى "هيئة انقاذية" للجامعة هو انتحال صفة

اكدت الامانة العامة المركزية للجامعة الثقافية في ​العالم​ والتي رأسها القنصل ​رمزي حيدر​ ومركزها في ​وزارة الخارجية والمغتربين​، انه لا يوجد ما يسمى "هيئة انقاذية" للجامعة، وان من يدعي ذلك هو منتحل صفة ولا يرتبط بالجامعة بأي علاقة أكانت قانونية او تنظيمية او ادارية.

اضافت الجامعة في بيان "ان هكذا محاولات هي تخريبية في عالم ​الاغتراب​ اللبناني، ندعو لعدم الاكتراث بها او التجاوب معها حفاظا على الصف الاغترابي ووحدته".