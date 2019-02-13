افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أنه "في اطار حملة الاستجابة الاماراتية للنازحين السوريين لشتاء 2019 وزعت هيئة الاغاثة في ​دار الفتوى​ بتوجيه من مفتي ​مرجعيون​ حاصبيا القاضي الشيخ ​حسن دلي​ 500 حصة من مادة ​المازوت​ للتدفئة المنزلية على ​النازحين السوريين​ في المنطقة وهي بمكرمة من مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مؤسسة خليفة بن زايد وزعت مادة المازوت على النازحين بحاصبيا ومرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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