الجامعة الأنطونية نظمت مسابقة "ريادة الأعمال" ووزعت جوائز مادية على الطلاب الفائزين

نظّمت كلية إدارة الأعمال في "​الجامعة الأنطونية​ - (UA) Antonine University"، وللسنة السابعة على التوالي، المسابقة السنوية "ريادة الأعمال- Entrepreneurship Competition"، بمشاركة 200 طالب من فروع الجامعة الثلاثة، توزّعوا حول 13 مشروعًا تمحورت جميعها حول مبدأ الريادة الإجتماعية ودور الإبداع والابتكار في صناعة التغيير وخدمة المجتمع.

وبعد تقويم المشاريع المقدّمة، توزّعت النتائج وفق خمس جوائز: الابتكار (Creativity)، التصوّر (أو المفهوم) الإبداعيّ (Innovative Concept)، الأثر الاجتماعي (Social Impact) والطابع البيئي (Environmental Aspect).

وقد وزّعت الكليّة الجوائز على الطلاب الفائزين بالمسابقة، خلال حفل أُقيم في الحرم الرئيسي في الحدت- ​بعبدا​ في حضور عميد الكلية البروفسور جورج نعمة وآخرين.

فحاز فريق "Help Chip" من فرع زحلة- ​البقاع​ على أفضل فكرة مبتكرة (Most Creative Idea). كما نال مبلغ وقدره 600 دولار أميركي. وحظي فريق مشروع "Green Butt"من فرع الحدت- بعبدا بجائزة أفضل تصوّر إبداعي (Most Innovative Concept)، إضافة إلى مبلغ وقدره 600 دولار أميركي. وحصد فريق مشروع "TY Toys" من فرع مجدليا- ​زغرتا​ جائزة الطابع البيئي عن فئة "Most Environmentally Conscious"، إضافة إلى مبلغ وقدره 600 دولار أميركي. كما فاز فريق مشروع "Re-Joy" من فرع زحلة- البقاع بجائزة الأثر الاجتماعي (Most Social Impact) إضافة إلى مبلغ وقدره 600 دولار أميركي.

إشارة إلى أنّ دعوة الطلاب للمشاركة في هذه المسابقة، تأتي من أجل ابتكار مفهوم تنظيم المشاريع الإجتماعية الشخصية وادارتها. و"ريادة الأعمال" هي دورة تدريبية تنظّم في السنة الثالثة للطلاب بعد الانتهاء من العديد من موادهم الرئيسة.