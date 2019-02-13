نازك الحريري رعت حفل زراعة "وردة رفيق الحريري" في جامعة الحريري بالمشرف

لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإغتيال رئيس ​الحكومة​ ​رفيق الحريري​ وبرعاية رئيسة ​مؤسسة رفيق الحريري​ السيدة نازك رفيق الحريري زُرعت خمس شتول من "وردة رفيق الحريري" في ال​حديقة​ الرئيسية لمبنى جامعة رفيق الحريري في قرية المشرف النموذجية . وفي كلمة له وعد ممثل السيدة الحريري رئيس الجامعة مكرم سويدان بـ "إنشاء حديقة خاصة لمجموعة شتول “وردة رفيق الحريري ” والتي أصبح مجموع عددها في ممرات حديقة الجامعة ثلاثين شتلة على ان تحمل الحديقة شعار الجامعة واسم الحريري".

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