طعمة: واقعية رفيق الحريري هي التي عرضته ليكون هدفا للقوى الظلامية

إعتبر النائب السابق نضال طعمة أن "واقعية الشهيد رفيق الحريري، وقدرته على السلوك في الظروف الصعبة، هي التي عرضته ليكون هدفا للقوى الظلامية التي لا تريد خيرا لهذا البلد. فهو الذي عرف كيف ومتى يكون سنبلة الخير المغروسة في هذه الأرض، والتي تعرف متى ينبغي أن تنحني، لتحافظ على وجودها في وجه العواصف العمياء، وعرف متى ينبغي أن يكون صخرة تثبت القيم الوطنية في لبنان وفي وجدان أهله وبنيه".
وأكد طعمة أن "مسيرة الإنماء والإعمار التي بدأها الحريري أعادت بيروت قلب حياة نابض في العالم العربي، والمحيط الإقليمي، وأعادت نسج خيوط صداقتها وتواصلها الحضاري مع عواصم العالم، ما كان يبشر بترسيخ هوية لبنان الرسالة، الجامع للتنوع والمحتضن للتمايز. وإذا نظرنا إلى الواقع الذي اوجده البعض على الساحة اللبنانية، وكيف أقحمت في صراع المحاور على أكثر من مستوى، قد نلتمس خيطا، في الإجابة على سؤال، لماذا استهدف رفيق الحريري؟"
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