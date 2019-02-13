أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء شرطة بيروت عن قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات، في محلة المدينة الرياضية، على متن سيارة نوع "لاند روفر" لون أسود".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للإستقصاءات والتحريات والرصد، تمكّنت دورية من المفرزة، من توقيف شخصين كانا على متن السيارة المذكورة، وهما: "ع. م." وهو لبناني من مواليد عام 1975، و"إ. س." وهو لبناني من مواليد عام 1980".
ولفتت المديرية إلى أنّه "ضبط بحوزتهما: 15 كيسًا بداخل كلّ منها حوالي غرامين من مادة الهيرويين معدّة للترويج، وكيس يحتوي حوالي 0.5 غ. من مادة باز الكوكايين"، مبيّنةً أنّ "الموقوفين سُلِّما مع السيارة والمضبوطات إلى فصيلة الرملة البيضاء، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مروجي مخدرات وضبطت كمية منها بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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