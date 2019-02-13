مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مروجي مخدرات وضبطت كمية منها بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء ​شرطة بيروت​ عن قيام أشخاص مجهولين بترويج ​المخدرات​، في محلة ​المدينة الرياضية​، على متن سيارة نوع "لاند روفر" لون أسود".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للإستقصاءات والتحريات والرصد، تمكّنت دورية من المفرزة، من توقيف شخصين كانا على متن السيارة المذكورة، وهما: "ع. م." وهو لبناني من مواليد عام 1975، و"إ. س." وهو لبناني من مواليد عام 1980".

ولفتت المديرية إلى أنّه "ضبط بحوزتهما: 15 كيسًا بداخل كلّ منها حوالي غرامين من مادة الهيرويين معدّة للترويج، وكيس يحتوي حوالي 0.5 غ. من مادة باز ​الكوكايين​"، مبيّنةً أنّ "الموقوفين سُلِّما مع السيارة والمضبوطات إلى فصيلة ​الرملة البيضاء​، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".