المفتي دريان من أمام ضريح رفيق الحريري: مسيرتك قائمة ومستمرة

أشار مفتي الجمهورية الشيخ ​عبداللطيف دريان​ في كلمة له من أمام ضريح رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ لمناسبة الذكرى الـ14 لاغتياله، إلى ان "رفيق الحريري كان في حياته وما بعد رحيله رمزا لاستقرار لبنان وأمنه ورفاهه والمستقبل المزدهر لدولته وشبابه ومرابعه وحضارته".

وتوجه إلى فيق الحريري قائلا: "نحن نقف اليوم أيها الشهيد عند ضريحك كما وقفنا في الأعوام السابقة، نجدد الوفاء لحبك ونهجك ومسيرتك، غادرتنا شهدا كبيرا والشهداء أحياء يرزقون، غادرتنا ولا زلت في وجداننا وضمائرنا وأحلامنا وأمالنا، في قلوبنا سكناك، طيف وجهك الباسم يحتل ذاكرتنا وحياتنا".

وأضاف ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يعمل كما عملت أنت لكي تسود في البلاد قيم الحق والعدالة والمساواة والتضامن والرحمة والاعتدال والانفتاح والكفاءة والتنمية المستدامة والاخوة الوطنية ونحن سنكون معه ومع اللبنانيين في هذا الدرب انشاء الله، الذي يبني الدولة ويحمي الوطن ويجمع اللبنانيين تحت سقف ​الدستور​ والمصلحة العليا". مشددا على ان " مسيرتك قائمة ومستمرة".