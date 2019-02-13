أعلن النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لم أطلب الكلام في ​المجلس النيابي​ لأنّه في فمي ماء، إذا تكلّمت سأحجب الثقة في وقت لابدّ فيه من ترك فسحةِ أملٍ للإنقاذ مع علمي المسبق بأنّها شبه معدومة".

كانت هذه تفاصيل خبر فريد هيكل الخازن: إذا تكلّمت سأحجب الثقة في وقت لابدّ فيه من فسحةِ أمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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