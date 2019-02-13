العليّة: على الاعلام القيام بحملة لتعزيز ثقافة العودة الى القانون

المدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة إلى أنه "في اليوم العالمي للإذاعة نعول على الإعلام لانه شريك حقيقي ومساند للحرب على ​الفساد​ والكشف عن مكامن الخلل ووضع اليد على مؤسسات الرقابة وتحويلها من مستقلة الى اجهزة تابعة للاشخاص"، معتبرا ان "على الاعلام القيام بحملة لتعزيز ثقافة العودة الى القانون".

وفي حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أكد العلية أنه "اؤمن بإستقلالية ​القضاء​ ولا أعول على الجهات المانحة"، معتبرا ان "من يراهن على ثقافة الغباء هو غبي ولا توجد دولة فيها نظام إجراءات واحد"، مشددا على انه "رغم الامكانية المادية المتواضعة إدارة المناقصات لم تتلكأ عن القيام بواجباتها".