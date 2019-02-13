النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت تركيب مكعبات اسمنتيه مقابل كفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال تركيب مكعبات اسمنتية لاستكمال بناء الجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وذلك في المنطقة اللبنانية المتنازعة عليها مقابل بلدة كفركلا وذلك في ظلّ انتشار لعدد من الجنود الإسرائيليين بمحاذاة هذا الجدار لتأمين الحماية".
وأوضح أنّه "يقابله في الجانب اللبناني انتشار مماثل ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيلبهدف مراقبة الوضع".
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