النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت تركيب مكعبات اسمنتيه مقابل كفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بأنّ "ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال تركيب مكعبات اسمنتية لاستكمال بناء الجدار العازل ما بين تلال العديسة و​بوابة فاطمة​ وذلك في المنطقة اللبنانية المتنازعة عليها مقابل ​بلدة كفركلا​ وذلك في ظلّ انتشار لعدد من الجنود الإسرائيليين بمحاذاة هذا الجدار لتأمين الحماية".

وأوضح أنّه "يقابله في الجانب اللبناني انتشار مماثل ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل​بهدف مراقبة الوضع".